На своих страницах в инстаграме пара опубликовала совместный развлекательный ролик, снятый во время элитного отдыха. Видео разделено на две части: сначала исполнители позируют перед камерой в обычной домашней одежде и корчат рожицы, а через мгновение кадр меняется, и они с улыбкой танцуют в летних нарядах на борту роскошной яхты.

Скандальная "шутка" о языке

Наибольшее возмущение у украинцев вызвал не сам факт отдыха во время полномасштабной войны, а текстовое сопровождение публикации. Артисты решили ответить тем, кто критикует их за возвращение к русскому языку в публичном пространстве, прикрывшись понятием выбора.

Первая часть видео сопровождается русскоязычным текстом:

Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что мы говорим на русском языке, мы совсем забыли, что есть такое понятие как... Свобода,

– написали артисты, выделив последнее слово большими буквами на фоне морских пейзажей.

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Реакция украинцев и волна хейта

Тактый поступок аудитория расценила как неуважение и откровенное издевательство. В комментариях под постом пользователи массово упрекают Потапа и Настю в лицемерии, напоминая об их же предыдущих обещаниях отказаться от языка страны-агрессора.

Поклонники и возмущенные украинцы оставили сотни гневных комментариев:

"Это слишком, когда на Родине идет такая ужасная война... Зачем такое публиковать...";

"Свобода – это уважение к своей стране, к своей культуре, к своему народу";

"Тогда зачем нужно было в интервью говорить, что больше никогда не будете петь на русском?";

"Спасибо. Наконец-то определились", – написал Анатолий Анатолич.

Комментарии / скриншот из инстаграма

Стоит добавить, что видео активно подхватили и российские паблики. Граждане РФ также не упустили возможность высмеять артистов, обвинив их в постоянной "смене позиции" ради денег и популярности.

К слову, Настя Каменских недавно также оказалась в центре языкового скандала из-за анонса фильма, в котором снимется певица.