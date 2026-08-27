На своїх сторінках в інстаграмі пара поширила спільний розважальний ролик, знятий під час елітного відпочинку. Відео розділене на дві частини: спочатку виконавці позують перед камерою у звичайному домашньому одязі та кривляються, а вже за мить кадр змінюється, і вони усміхнено танцюють у літньому вбранні на борту розкішної яхти.

Скандальний "жарт" про мову

Найбільше обурення в українців викликав не сам факт відпочинку під час повномасштабної війни, а текстовий супровід публікації. Артисти вирішили відповісти тим, хто критикує їх за повернення до російської мови в публічному просторі, прикрившись поняттям вибору.

Перша частина відео супроводжується російськомовним текстом:

Боже, пробачте нам, будь ласка, за те, що говоримо російською мовою, ми зовсім забули, що є таке поняття як... Свобода,

– написали артисти, вивівши останнє слово великими літерами на тлі морських пейзажів.

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Реакція українців та хвиля хейту

Такий вчинок аудиторія розцінила як неповагу та відверте знущання. У коментарях під дописом користувачі масово дорікають Потапу і Насті за лицемірство, нагадуючи їхні ж попередні обіцянки відмовитися від мови країни-агресорки.

Прихильники та обурені українці залишили сотні гнівних повідомлень:

"Це занадто,коли на Батьківщині йде така страшенна війна...Навіщо таке постити...";

"Свобода - це повага до своєї країни, до своєї культури, до свого народу";

"Тоді нащо треба було в інтерв'ю казати, що більше ніколи не будете співати російською?";

"Дякую. Нарешті визначилися", – написав Анатолій Анатоліч.

Коментарі / скриншот з інстаграму

Варто додати, що відео активно підхопили й російські пабліки. Громадяни РФ також не змарнували нагоди висміяти артистів, звинувативши їх у постійному "перевзуванні" заради грошей та охоплень.

До слова, Настя Каменських нещодавно також потрапила в мовний скандал через ананос фільму, в якому зніметься спіачка.