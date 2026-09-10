Недавно на сайте "Миротворец" появилась карточка Насти Каменских. В ней указано полное имя певицы – Анастасия Алексеевна Каменских, а также ее сценическое имя – NK. Но, что интересно, авторы ресурса добавили к ней еще одно прозвище – "Настя Киста".

Причиной внесения артистки в базу стало ее недавнее скандальное интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой. В нем Каменских сделала ряд спорных заявлений, которые вызвали волну возмущения в сети.

В частности, певица рассказала, что после перехода на украинский язык у нее якобы появилась психосоматическая киста на голосовых связках, поэтому она потеряла голос. Психолог, к которому обратилась артистка, посоветовал ей вернуться к русскому языку, поскольку ее тело якобы "не воспринимает" украинский.

Настя Каменских и Потап на интервью / скриншот из видео

Кроме того, Каменских заявила, что языковой вопрос в Украине "искусственно обостряют" и "довели до абсурда". Она считает это "чистой политикой" и манипуляцией. Также певица призналась, что не считает себя патриоткой Украины, поскольку личное для нее важнее общественного, и не смогла объяснить, что для нее означает родина.

Такие высказывания не остались незамеченными. Украинцы начали активно обсуждать позицию Каменских, создавать мемы о ее "косте" и критиковать певицу за ее отношение к языку и патриотизму. А "Миротворец" обратился в правоохранительные органы с просьбой рассматривать публикацию о Каменских как заявление о совершении преступления против национальной безопасности.

Настя Каменских занесена в "Миротворец" / скриншот

В этом же интервью Настя Каменских призналась, что не может иметь детей, а также рассказала о м пиаре на разрыве отношений.