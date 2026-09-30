За крок до трагедії: у мережі з'явилося відео, як провів останні години син Сінді Кроуфорд

У мережі оприлюднили ексклюзивне відео, яке 27-річний син Сінді Кроуфорд зняв незадовго до своєї трагічної загибелі. Хлопець показав умови проживання в елітному реабілітаційному центрі у Каліфорнії.

Західні медіа оприлюднили болісні кадри, які син супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренде Гербера зняв напередодні своєї раптової смерті у віці 27 років. На відео Преслі Гербер показує приміщення реабілітаційного центру в Санта-Моніці, де він перебував напередодні трагедії, пише Page Six.

У короткому відеоролику Преслі знімає самого себе у дзеркалі. На ньому біла майка, срібний ланцюжок і чорні окуляри для зору, а на шиї та руках чітко видно його знайомі татуювання.

Після короткого кадру із собою хлопець показує свою кімнату в реабілітаційному закладі Resolutions Living вартістю 7,7 мільйона доларів. У спальні розташовано кілька окремих ліжок із білою білизною, розкладений одяг, окрема ванна кімната, а також вихід на балкон.

З балкона відкривається вид на доглянуту територію закладу з тенісними столами, нічні вогні міста та гірські силуети. Заклад позиціонує себе як елітний центр відновлення з триетапною програмою, власним кінотеатром, тренажерним залом та шеф-кухарями.

Преслі Гербер на останніх кадрах перед смертю: дивіться відео

Джерела з оточення родини зазначають, що за декілька днів до смерті Преслі поводився незвично і мав пригнічений вигляд. За попередніми даними правоохоронних органів, причиною смерті стала зупинка серця через ймовірне передозування.

Сім'я хлопця важко переживає цю втрату та попросила про повну приватність. Преслі кремували, а його попіл зберігатиметься у родинному будинку в Малібу. Дуже боляче переживає втрату сестра Преслі Кайя Гербер. Близькі описують зв'язок між братом і сестрою як надзвичайно міцний. Не дивно, що після смерті Преслі його сестра впала у важку в депресію.