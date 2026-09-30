Западные СМИ обнародовали болезненные кадры, которые сын супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнде Гербера снял накануне своей внезапной смерти в возрасте 27 лет. На видео Пресли Гербер показывает помещения реабилитационного центра в Санта-Монике, где он находился накануне трагедии, пишет Page Six.

В коротком видеоролике Пресли снимает себя в зеркале. На нем белая майка, серебряная цепочка и черные очки для зрения, а на шее и руках отчетливо видны его знакомые татуировки.

После короткого кадра с собой парень показывает свою комнату в реабилитационном центре Resolutions Living стоимостью 7,7 миллиона долларов. В спальне расположено несколько отдельных кроватей с белым постельным бельем, разложенная одежда, отдельная ванная комната, а также выход на балкон.

С балкона открывается вид на ухоженную территорию учреждения с теннисными столами, ночные огни города и горные силуэты. Заведение позиционирует себя как элитный центр восстановления с трехэтапной программой, собственным кинотеатром, тренажерным залом и шеф-поварами.

Пресли Гербер на последних кадрах перед смертью: смотрите видео

Источники из окружения семьи отмечают, что за несколько дней до смерти Пресли вел себя необычно и выглядел подавленным. По предварительным данным правоохранительных органов, причиной смерти стала остановка сердца из-за вероятной передозировки.

Семья парня тяжело переживает эту утрату и попросила о полной конфиденциальности. Пресли был кремирован, а его прах будет храниться в семейном доме в Малибу. Очень тяжело переживает утрату сестра Пресли Кайя Гербер. Близкие описывают связь между братом и сестрой как чрезвычайно крепкую. Неудивительно, что после смерти Пресли его сестра впала в тяжелую депрессию.