"Їй важко повірити, що він назавжди пішов": родина хвилюється за Кайю Гербер після смерті брата

Минулого тижня помер єдиний син супермоделі Сінді Кроуфорд та її чоловіка Ренді Гербера – Преслі. Йому було 27 років. У подружжя залишилася донька Кайя, якій 25 років. Брат і сестра були дуже близькі, а Кая неодноразово називала Преслі своїм найкращим другом.

За даними видання The Daily Mail, яке поспілкувалося з джерелом, близьким до родини, дівчині важко пережити смерть брата. Наразі батьки та друзі намагаються якомога більше підтримувати її.

Кайя дуже сумна. Їй важко повірити, що її брат назавжди пішов. Вона ще не до кінця усвідомлює це, і, зрозуміло, їй дуже важко все це пережити,

– сказало джерело, близьке до сім'ї.

За його словами, родина хвилюється за Кайю, однак дівчина не залишається сама в цей складний період. Окрім батьків, її підтримують хлопець Льюїс та його батько Білл. Також поруч із Кайєю її давні друзі, з якими вона виросла в Малібу. Багато хто з них зв'язався з дівчиною після смерті Преслі, щоб підтримати її.

Кайя Гербер з братом, мамою і батьком / Фото Getty images

На тлі трагедії донька Сінді Кроуфорд також призупинила роботу. Зараз вона взяла паузу в модельній та акторській кар'єрі, щоб оговтатися від втрати.

У Кайї був дуже насичений графік, і вона відклала чимало робочих справ, щоб впоратися з цією ситуацією. Усі поставилися до цього з розумінням. Я не знаю, коли вона повернеться до роботи,

– розповіло джерело.

Кайя Гербер / Фото Getty images

Смерть Преслі Гербера розслідує поліція Санта-Моніки. Його знайшли мертвим 20 вересня 2026 року в елітному реабілітаційному закладі Resolutions Living у місті. Правоохоронці розглядають версію передозування.

Відомо, що Преслі боровся із залежністю, яка почалася ще в підлітковому віці, коли він працював у модельній індустрії. Його батьки роками намагалися допомогти синові впоратися з цією проблемою.

Раніше в мережі з'явилися моторошні подробиці смерті 27-річного сина Сінді Кроуфорд.