Новина про те, що молодий хлопець пішов із життя всього за кілька годин після прибуття до рехабу в Санта-Моніці, шокувала світ шоубізнесу. Як повідомляє портал TMZ із посиланням на джерела в правоохоронних органах, тіло Преслі виявили в неділю в його спальні. За словами інсайдерів, хлопець лежав на підлозі поруч із ліжком.

Відомо, що Гербер приїхав до розкішного будинку для підтримки тверезості в суботу ввечері. Свідки зазначають, що на момент реєстрації він, імовірно, вже перебував під впливом невідомих речовин.

Цікаво, що протягом останніх місяців перед трагедією родина найняла для Преслі особистого тренера з тверезості. Фахівець цілодобово супроводжував хлопця та надавав йому підтримку в боротьбі із залежністю. Проте досі залишається загадкою, чи був цей наставник поруч із ним у ті фатальні вихідні.

Повідомляється також, що в неділю вранці в сина Сінді Кроуфорд стався серцевий напад. Наразі поліція розслідує справу як підозру на передозування наркотичними речовинами і повністю відкидає версію насильницької смерті. Журналісти додають, що смертельний препарат фентаніл поки що не фігурує в матеріалах слідства. Розтин тіла вже завершено, але остаточну крапку в цій справі поставить лише токсикологічна експертиза.

Преслі Гербер / фото з інстаграму

Тим часом родина Гербер-Кроуфорд переживає найгірші дні. Офіційний представник Сінді, її чоловіка Ренді та доньки Кайї випустив коротку заяву, у якій попросив пресу та прихильників поважати їхню приватність у цей "дуже важкий і болючий час".

Сінді Кроуфорд з дітьми архівне фото / Getty Images

До речі, стали відомі подробиці останніх годин та емоційного стану Преслі Гербера перед фатальним днем.