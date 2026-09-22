Протягом останніх десяти років Преслі Гербер відкрито боровся із залежністю та супутніми психологічними проблемами. Хлопець щиро прагнув одужати, тому добровільно звернувся по допомогу та ліг до спеціалізованого реабілітаційного центру. Проте, на превеликий жаль, саме там його життя трагічно обірвалося.

Авторитетне видання TMZ, яке славиться своїми надійними джерелами у правоохоронних органах, оприлюднило перші результати експертизи. За їхньою інформацією, причиною смерті Преслі Гербера стало фатальне передозування.

Преслі Гербер / Getty Images

Цю версію також підтверджує видання NY Post, яке отримало доступ до запису дзвінка у службу 911. На аудіозаписі чітко чути, як голос диспетчера повідомляє про "зупинку серця" та "передозування", підвищуючи пріоритет виклику. При цьому вказана адреса повністю збігається з місцем розташування рехабу, де лікувався хлопець. На жаль, медики вже нічим не змогли йому допомогти.

Ця трагічна новина викликала шквал обурення у соцмережах. Головне питання, яке зараз не дає спокою громадськості: як хлопець міг отримати доступ до заборонених речовин, перебуваючи на лікуванні у закритому медичному закладі.

У мережі масово вимагають провести ретельне розслідування діяльності цього реабілітаційного центру: "Це надзвичайно сумно, але моє питання в тому, як взагалі можна отримати передозування в реабілітаційному центрі?"

Преслі Гербер з сестрою / Getty Images

Нагадаємо, що Преслі Гербер завжди відверто ділився своїм важким шляхом боротьби у соцмережах та не приховував проблем від публіки. Його зіркова мама, Сінді Кроуфорд, завжди підтримувала сина. Незадовго до його смерті супермодель опублікувала зворушливий допис, де зізналася, що неймовірно пишається Преслі.

