В течение последних десяти лет Пресли Гербер открыто боролся с зависимостью и сопутствующими психологическими проблемами. Парень искренне стремился выздороветь, поэтому добровольно обратился за помощью и поступил в специализированный реабилитационный центр. Однако, к большому сожалению, именно там его жизнь трагически оборвалась.

Авторитетное издание TMZ, известное своими надежными источниками в правоохранительных органах, обнародовало первые результаты экспертизы. По их информации, причиной смерти Пресли Гербера стала фатальная передозировка.

Пресли Гербер / Getty Images

Эту версию также подтверждает издание NY Post, которое получило доступ к записи звонка в службу 911. На аудиозаписи отчетливо слышно, как голос диспетчера сообщает о "остановке сердца" и "передозировке", повышая приоритет вызова. При этом указанный адрес полностью совпадает с местоположением реабилитационного центра, где лечился парень. К сожалению, медики уже ничем не смогли ему помочь.

Эта трагическая новость вызвала шквал возмущения в соцсетях. Главный вопрос, который сейчас не дает покоя общественности: как парень мог получить доступ к запрещенным веществам, находясь на лечении в закрытом медицинском учреждении.

В сети массово требуют провести тщательное расследование деятельности этого реабилитационного центра: "Это чрезвычайно печально, но мой вопрос в том, как вообще можно получить передозировку в реабилитационном центре?"

Пресли Гербер с сестрой / Getty Images

Напомним, что Пресли Гербер всегда откровенно делился своим трудным путем борьбы в соцсетях и не скрывал проблем от публики. Его звездная мама, Синди Кроуфорд, всегда поддерживала сына. Незадолго до его смерти супермодель опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что невероятно гордится Пресли.

