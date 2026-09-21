2 июля Пресли Гербер отпраздновал свой 27-й день рождения. По этому случаю звездная мама поделилась архивными фотографиями с сыном и посвятила ему теплые слова в инстаграме.

На первом фото Кроуфорд позирует с маленьким Пресли – мальчик лежит у нее на груди. На втором кадре они уже делают селфи в ярких солнцезащитных очках.

Я так горжусь тем мужчиной, которым ты стал, но для меня ты всегда будешь моим маленьким мальчиком! Люблю тебя,

– написала тогда Синди Кроуфорд.

Смерть сына модель пока не комментировала. В то же время представитель семьи подтвердил смерть Пресли и попросил уважать частную жизнь близких в это сложное для них время.

Напомним, Пресли Гербер скончался 20 сентября в реабилитационном центре. По сообщениям СМИ, у него были проблемы с зависимостью и психическим здоровьем.

Ранее мы подробнее рассказывали о жизни и карьере единственного сына Синди Кроуфорд.