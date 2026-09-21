Об этом сообщает TMZ со ссылкой на судебно-медицинского эксперта округа Лос-Анджелес.

Пресли скончался 20 сентября в реабилитационном центре. Причина смерти пока неизвестна, а вскрытие еще не завершено.

Представитель семьи подтвердил смерть Пресли и попросил уважать частную жизнь близких в это сложное время.

Семья просит уважать их частную жизнь в это чрезвычайно сложное и болезненное время,

– заявил представитель Синди Кроуфорд, Рэнди Гербера и их дочери Кайи Гербер.

Пресли Гербер с сестрой, мамой и отцом / Фото Getty Images

Что известно о сыне Синди Кроуфорд?

Пресли Гербер, как и его мать, связал свою жизнь с модельной индустрией. Он начал карьеру еще подростком, появлялся на страницах глянцевых изданий и участвовал в показах известных модных брендов.

Впрочем, за пределами модельной карьеры Пресли сталкивался с серьезными проблемами. В январе 2019 года его арестовали за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Позже в том же году суд назначил ему три года испытательного срока, обязал пройти специальную программу для водителей, привлеченных к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а также отработать два дня общественных работ.

Впоследствии Пресли начал открыто рассказывать о проблемах с зависимостью и психическим здоровьем. Он делился собственным опытом выздоровления, а также говорил о депрессии и панических атаках. Через социальные сети Гербер пытался поддерживать других людей, переживающих подобное.

Кстати, буквально в начале сентября Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд и сестра Пресли, отпраздновала свой 25-й день рождения.