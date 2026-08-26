Не з відкритими обіймами: хто в королівській родині насправді проти повернення Гаррі та Меган

Життя королівської родини завжди залишається під прицілом спалахів, але за бездоганними посмішками на офіційних подіях ховаються драматичні сценарії, про які публіка навіть не здогадується. Зовнішній глянцевий фасад часто приховує роки мовчання, давні образи та глибокі розбіжності між найближчими родичами.

Нещодавно стало відомо, що принц Гаррі та Меган Маркл ухвалили рішення повернутися до Великої Британії. Очікується, що переїзд станеться вже наприкінці серпня. Попри офіційні заяви про можливе примирення, у самому палаці ця новина викликала неоднозначну реакцію, а давня обіцянка Кейт Міддлтон щодо племінниці Лілібет тепер звучить із відчутною іронією, зазначає видання HELLO!.

Радість для короля та роздратування принца Вільяма

Повернення Сассекських стало несподіванкою для багатьох. Монарх Чарльз III дізнався про переїзд сина лише за три дні до того, як інформація потрапила в пресу. Втім, 77-річний король, який продовжує боротьбу з онкологічним захворюванням, сприйняв це із радістю, адже прагне частіше бачити онуків – Арчі та Лілібет.



Принц Гаррі з дітьми / фото з інстаграму

Зовсім інша атмосфера панує в родині принца Вільяма. Інсайдери стверджують, що принц Уельський і Кейт Міддлтон не надто захоплені перспективним сусідством. За словами королівської редакторки Емілі Неш, Вільям і Кейт точно не чекають на родичів із розкритими обіймами, хоча й мали час проаналізувати ці новини до офіційного анонсу.

Я не уявляю світу, у якому їх зустрічали б із відкритими обіймами. Але варто очікувати, що король обговорив це з Вільямом, якщо дізнався заздалегідь. Принца та принцесу Уельських попередили заздалегідь, тож мали час усвідомити й прийняти цю новину,

– каже Неш.

Давня обіцянка, яка так і не збулася

Напруга відчувається особливо гостро, якщо згадати червень 2021 року, коли народилася донька Гаррі та Меган Лілібет. Тоді на запитання журналістів про знайомство з новонародженою племінницею Кейт Міддлтон відповіла, що дуже прагне її побачити.

Ні, ми ще не спілкувалися. Але я бажаю їй усього найкращого. Я не можу дочекатися зустрічі з нею, оскільки ми досі її не бачили, тож сподіваюся, це станеться незабаром,

– казала тоді Кейт.



Кейт Міддлтон жодного разу не бачила свою племінницю / Getty Images

Минуло п'ять років, проте принц Вільям і Кейт так і не зустрілися з Лілібет особисто. Навіть під час Платинового ювілею королеви Єлизавети II у 2022 році приватна зустріч двох родин так і не відбулася. Чи стане нинішній переїзд можливістю перегорнути сторінку – залишається відкритим питанням.

Чи повертаються Меган і Гаррі до Британії назавжди?

Це повернення на батьківщину може виявитися для Меган і Гаррі коротким епізодом. За даними джерела видання Mirror, перебування Сассекських у Британії може мати лише тимчасовий характер і тривати від пів року до року чи трохи довше. Подружжя й досі остаточно не визначилося зі своїми довгостроковими планами, тому серед імовірних напрямків для наступного переїзду вони розглядають Канаду або Австралію.

До речі, на фоні цих всіх новин про переїзд Меган Маркл може знову з’явитися на екрані. Дружину принца Гаррі можуть запросити у третій сезон серіалу "Джентльмени".