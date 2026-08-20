Мегзіт скасовується: принц Гаррі та Меган Маркл повертаються до Великої Британії

Схоже, життя в Америці трохи набридло герцогам Сассекським. Стало відомо, що принц Гаррі та Меган Маркл готуються до грандіозного повернення на батьківщину. Після шести років життя за океаном бунтівне подружжя знову переїжджає до Сполученого Королівства.

Як повідомляє BBC, великий переїзд зіркової родини запланований вже на кінець серпня. Щоправда, королівські розкішні палаци пара не займатиме. Закохані вирішили оселитися у приватній резиденції, яка розташована за межами Лондона. Водночас свій каліфорнійський маєток у Монтесіто продавати вони поки не планують.

Головним поштовхом до такого швидкого повернення стало навчання їхніх спадкоємців. Вже у вересні семирічний принц Арчі та п'ятирічна принцеса Лілібет підуть до місцевої британської школи. Подружжя вже встигло внести імена малюків до списків учнів одного з навчальних закладів.

Меган Маркл з принцом Гаррі та донькою / фото з інстаграму

Цікаво, що король Чарльз ІІІ дізнався про плани молодшого сина лише цими вихідними. Попри всі минулі гучні скандали, монарх відреагував дуже тепло. Він неймовірно зрадів можливості частіше бачитися з онуками у неформальній атмосфері. Подейкують, що на рішення Сассекських сильно вплинув їхній липневий візит до Британії та гостинність короля.

Меган Маркл з принцом Гаррі та королем Чарльзом ІІІ / Getty Images

Проте повернення Гаррі та Меган зовсім не означає, що вони знову візьмуться за роботу на корону. Офіційний статус пари не зміниться – вони й надалі залишатимуться приватними особами без виконання обов'язків членів монаршої родини.

Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images

Крім того, повністю відкритим залишається болюче питання їхньої безпеки. Оскільки подружжя склало повноваження, державна охорона їм не надається. Свого часу Гаррі навіть судився за це право, адже дуже боявся привозити дружину та дітей до країни без належного захисту.

Проте ще зовсім нещодавно Меган Маркл відмовилася від свого королівського титулу, попросивши називати її просто на ім'я. Ба більше, її представники навіть вимагали видалити будь-які згадки про її причетність до монаршої родини.