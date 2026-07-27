Найбільше обговорень викликало не саме кулінарне шоу, а прохання герцогині Сассекської щодо її статусу, пише журнал HELLO!. Коли ведуча По Лінг Єо привітала гостю запитанням: "Ласкаво просимо! Мені називати вас герцогинею?", Меган відразу відповіла: "О, називайте мене просто Меган. Абсолютно точно, так".

Як стало відомо виданню Daily Mail, така позиція Меган пов'язана з її бажанням уникнути чергової хвилі критики. Раніше продюсери проєкту використали словосполучення "королівська особа" в проморолику до випуску, що дуже обурило герцогиню та її команду. Представники Маркл навіть окремо вимагали вилучити будь-які згадки про її зв'язок із королівською родиною з анонсів. Звичайно, що така відмова не є офіційним рішенням, проте чітко демонструє, в якому напрямку планує рухатися Меган.

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Причиною такої реакції стала гостра критика, з якою пара зіткнулася під час свого візиту до Австралії. Поїздка поєднувала приватні та комерційні заходи, через що подружжя звинуватили у використанні королівського статусу для власного збагачення та фінансування розкішного життя в Каліфорнії.

Окрім цього, за даними інсайдерів, під час поїздки від зустрічі з герцогами відмовилася родина відомого австралійського натураліста Роберта Ірвіна. Причиною називають їхню відданість британській монархії та близькі взаємини з принцом Вільямом.

Що саме цікаве, на початку 2025 року Маркл в одному зі своїх роликів заявила, що тепер до неї варто звертатися за прізвищем Сассекська. Тоді таке рішення вона пояснила тим, що хоче мати однакове прізвище зі своїми дітьми Арчі та Лілібет.



Меган Маркл з Гаррі та донькою / фото з інстаграму

До речі, попри те що в медіа дружину принца Гаррі зазвичай називають Меган Маркл або герцогинею Сассекською, троюрідний брат короля Чарльза III, лорд Айвар Маунтбаттен, раніше пояснював: юридичним прізвищем Меган після заміжжя насправді є саме Маунтбаттен-Віндзор. Саме його члени королівської родини використовують в офіційних документах та паспортах.

Теперішня відмова від королівського титулу могла бути обумовлена і зустріччю з королем. На початку липня стало відомо, що Меган Маркл та принц Гаррі разом з дітьми відвідали Велику Британію. Король Чарльз вперше за довгі роки побачив онуків.