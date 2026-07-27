Больше обсуждений вызвало не само кулинарное шоу, а просьба герцогини Сассекской относительно ее статуса, пишет журнал HELLO! . Когда ведущая По Линг Ео поприветствовала гостью вопросом: "Добро пожаловать! Мне называть вас герцогиней?", Меган сразу ответила: "О, называйте меня просто Меган. Совершенно точно, да".

Как стало известно изданию Daily Mail, такая позиция Мегана связана с ее желанием избежать очередной волны критики. Ранее продюсеры проекта использовали словосочетание "королевская особа" в промо-ролике к выпуску, что очень возмутило герцогиню и ее команду. Представители Маркл даже отдельно требовали убрать какие-либо упоминания о ее связи с королевской семьей из анонсов. Конечно, такой отказ не является официальным решением, однако ясно демонстрирует, в каком направлении планирует двигаться Меган.

Меган Маркл стала специальной гостьей на МастерШеф: смотрите видео

Причиной такой реакции стала острая критика, с которой пара столкнулась во время визита в Австралию. Поездка объединяла частные и коммерческие мероприятия, в результате чего супруги обвинили в использовании королевского статуса для собственного обогащения и финансирования роскошной жизни в Калифорнии.

Кроме этого, по данным инсайдеров, во время поездки от встречи с герцогами отказалась семья известного австралийского натуралиста Роберта Ирвина. Причиной называют их преданность британской монархии и близкие отношения с принцем Уильямом.

Что самое интересное, в начале 2025 года Маркл в одном из своих роликов заявила, что теперь к ней следует обращаться по фамилии Сассекская. Тогда такое решение она объяснила тем, что хочет иметь одинаковую фамилию со своими детьми Арчи и Лилибет.



Меган Маркл с Гарри и дочерью / фото из инстаграммы

Кстати, несмотря на то, что в медиа жену принца Гарри обычно называют Меган Маркл или герцогиней Сассекской, троюродный брат короля Чарльза III, лорд Айвар Маунтбаттен, ранее объяснял: юридической фамилией Меган после замужества на самом деле является именно Маунтбаттен-Виндзор. Именно его члены королевской семьи используются в официальных документах и паспортах.

Нынешний отказ от королевского титула мог быть обусловлен и встречей с королем. В начале июля стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри вместе с детьми посетили Великобританию. Король Чарльз впервые за долгие годы увидел внуков.