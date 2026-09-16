Росіяни знищили склад "Кварталу 95": там зберігали реквізити, які команда збирала 20 років

Російські дрони знищили складське приміщення студії "Квартал 95", де протягом останніх 20 років зберігалися декорації та костюми для проєктів команди.

Про це представники студії повідомили в інстаграмі.

Для когось це просто речі. Для нас – частина великої історії "Кварталу". За кожною декорацією, костюмом чи предметом реквізиту – робота команди, зйомки, репетиції та десятки історій, які ми створювали разом із нашими глядачами,

– заявила команда "Кварталу 95".

На щастя, під час атаки ніхто не постраждав. Представники студії подякували рятувальникам ДСНС, які оперативно прибули на місце та працювали над ліквідацією наслідків удару.

Попри втрату майна, команда не планує зупиняти роботу. Гумористи вже готуються до нових виступів і продовжують писати жарти.

Російська зброя може знищити майно. Але вона не може зупинити нас,

– заявили в студії.

Усі заплановані концерти "Кварталу 95" відбудуться, навіть попри те, що частину декорацій і костюмів було знищено.

Додамо, що влітку під час російської атаки на Київ постраждав палац "Україна".