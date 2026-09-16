Об этом представители студии сообщили в инстаграме.

Для кого-то это просто вещи. Для нас – часть большой истории "Квартала". За каждой декорацией, костюмом или предметом реквизита – работа команды, съемки, репетиции и десятки историй, которые мы создавали вместе с нашими зрителями,

– заявила команда "Квартала 95".

К счастью, во время атаки никто не пострадал. Представители студии поблагодарили спасателей ГСЧС, которые оперативно прибыли на место и работали над ликвидацией последствий удара.

Несмотря на потерю имущества, команда не планирует прекращать работу. Юмористы уже готовятся к новым выступлениям и продолжают писать шутки.

Российское оружие может уничтожить имущество. Но оно не может остановить нас,

– заявили в студии.

Все запланированные концерты "Квартала 95" состоятся, даже несмотря на то, что часть декораций и костюмов была уничтожена.

Добавим, что летом во время российской атаки на Киев пострадал дворец "Украина".