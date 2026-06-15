Это уже второй случай повреждения здания с начала полномасштабной войны. Команда дворца опубликовала фотографии последствий обстрела на своей странице в Instagram.

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В результате "прилета" в столице были повреждены фасад и окна здания.

Но врагу никогда не удастся разрушить украинскую культуру, нашу веру и нашу память. К сожалению, дворец "Украина" не имеет государственного финансирования. И в то время, когда вся страна направляет ресурсы на самое важное – защиту государства и жизни украинцев, мы даже не можем думать о какой-либо помощи для себя. Мы обязательно восстановим дворец к началу нового сезона. Поддержите нас – покупайте билеты на концерты,

– отметили в команде Национального дворца искусств.

Также было опубликовано видео с камер наблюдения, на котором виден момент удара. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в 2022 году дворец "Украина" уже был поврежден в результате российского ракетного удара. Тогда здание серьезно пострадало, но зрительный зал остался целым. Это произошло 31 декабря.