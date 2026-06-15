Во время ночного обстрела Киева на одном из столичных рынков загорелся магазин, принадлежавший Екатерине и её мужу. Бизнесвумен показала последствия пожара в Instagram и поделилась своими переживаниями.

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До полномасштабного вторжения Климкова жила в Мариуполе и развивала собственное дело. По ее словам, из-за войны она потеряла восемь бизнесов. После переезда в Киев супруги открыли новый магазин в 2023 году. Именно он стал единственным источником дохода для семьи.

Несмотря на очередную потерю, Екатерина и ее муж настроены не сдаваться и снова начать все сначала.

Да, это потеря. Да, снова придется начинать с нуля. И я не буду скрывать, что это тяжело. Но я безгранично благодарна за то, что главное – мы живы. Спасибо каждому за поддержку… Мы уже начинали все сначала. Значит, начнем еще раз,

– написала Климкова.

Ссылку на банк для помощи семье бизнесвумен оставила в шапке своего профиля в Instagram.

Кто из звезд оказался под ударом во время атаки на Киев?

Среди тех, чье жилье пострадало из-за атаки на Киев, оказалась интервьюерка и блогерка Маричка Довбенко. К счастью, она не пострадала.

О попадании в здание также сообщила художница Соня Морозюк, которая, вероятно, проживает в том же доме. Художница осталась цела и невредима.

Владислав Мицкевич, блогер и бывший участник "МастерШеф", рассказал, что "Шахед" попал в его дом. Сам мужчина не пострадал.