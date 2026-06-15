Під час нічного обстрілу Києва на одному зі столичних ринків загорівся магазин, що належав Катерині та її чоловікові. Бізнесвумен показала наслідки пожежі в інстаграмі та поділилася своїми переживаннями.

Вас також може зацікавити Фіналіст "Холостячки-2" Дмитро Шевченко мобілізувався і вперше показав фото у формі

До повномасштабного вторгнення Катерина жила в Маріуполі та розвивала власну справу. За її словами, через війну вона втратила вісім бізнесів. Після переїзду до Києва подружжя відкрило новий магазин у 2023 році. Саме він став єдиним джерелом заробітку для родини.

Попри чергову втрату, Катерина та її чоловік налаштовані не здаватися і знову почати все спочатку.

Так, це втрата. Так, знову доведеться починати з нуля. І я не буду приховувати це важко. Але я безмежно вдячна за головне ми живі. Дякую кожному за підтримку…. Ми вже починали все спочатку. Значить, почнемо ще раз,

– написала Климкова.

Посилання на банку для допомоги родині бізнесвумен залишила у шапці свого профілю в інстаграмі.

Хто зі зірок опинився під ударом під час атаки на Київ?

Серед тих, чиє житло постраждало через атаку на Київ, опинилася інтерв'юерка та блогерка Марічка Довбенко. На щастя, вона не постраждала.

Про влучання в будівлю також повідомила художниця Соня Морозюк, яка, ймовірно, проживає в тому ж будинку. Мисткиня залишилася цілою та неушкодженою.

Владислав Міцкевич, блогер і колишній учасник "МастерШеф", розповів, що "Шахед" влучив у його будинок. Сам чоловік не постраждав.