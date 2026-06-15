Про це вона розповіла у своєму інстаграмі та показала наслідки атаки росіян.

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На щастя, сама Соня не постраждала. За її словами, влучання сталося поверхом вище від квартири, де вона живе.

Після пережитого художниця перебувала у шоковому стані, однак зазначила, що намагається не піддаватися паніці та зберігати спокій.

Я в ах*ї. Це було дуже гучно і страшно. Тушать пожежу. Пожежна машина, рятувальники, ви не уявляєте що тут зараз відбувається. Бережіть себе, бо може прилетіти у ваш дім, чого я нікому не бажаю звісно,

– сказала Морозюк в інстаграм-сторіс.

Під час атаки на Київ постраждав будинок Соні Морозюк / Скриншот з інстаграм-сторіс

Під час атаки на Київ постраждав будинок блогерки Соні Морозюк / Скриншот з інстаграм-сторіс

Обстріл Києва у ніч на 15 червня: що відомо

Росіяни використали для атаки кілька сотень ракет і дронів різних типів. Основний удар прийшовся на Київ, проте обстріляли також Дніпро та Харків.

За попередніми даними, зафіксовано влучання 20 балістичних ракет і 27 ударних безпілотників на 42 локаціях. Ще на 12 локаціях впали уламки збитих дронів.

У столиці відомо про загибель щонайменше чотирьох людей, ще десятки отримали поранення. Окрім житлових будинків, руйнувань зазнали культурні пам'ятки, зокрема Успенський собор Києво-Печерської лаври.