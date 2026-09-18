Вибиті вікна, скло на підлозі та пошкоджений фасад: постраждав ліцей, де навчається донька Ткача

17 вересня росіяни атакували Київ, унаслідок чого було пошкоджено інноваційний ліцей I-School.

Саме тут навчається донька відомого українського коміка та актора Юрія Ткача. Про це в інстаграмі розповіла його дружина Вікторія Ткач.

Вибухова хвиля пошкодила класи та коридори ліцею. У будівлі вибило вікна, на підлозі залишилося багато уламків скла. Також перекинулося чимало меблів, а особисті речі учнів опинилися розкиданими по приміщеннях. Крім того, внаслідок атаки пошкоджено фасад навчального закладу.

Попри пошкодження, у ліцеї не планують зупиняти навчання. Команда закладу робить усе можливе, щоб якнайшвидше відновити освітній процес і повернути дітей до звичного ритму.

Уже наступного ранку після атаки люди взялися допомагати ліцею. Учні разом із батьками, працівники, випускники та інші небайдужі прибирали наслідки атаки.

Ліцей, де вчиться донька Юрія Ткача постраждав через російський обстріл Києва: дивіться відео онлайн

До слова, нещодавно російська атака завдала збитків і команді "Кварталу 95". Росіяни знищили склад, де протягом 20 років зберігали реквізити для зйомок і також російські дрони знищили склад Фундації Олени Зеленської у Києві.