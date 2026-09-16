Про це команда благодійної організації повідомила в інстаграмі, показавши наслідки удару.

Відомо, що на складі зберігалася гуманітарна допомога, яку Фундація закуповувала та отримувала від партнерів. Її планували передати дітям, родинам, лікарням та іншим закладам у різних регіонах України відповідно до їхніх потреб.

Внаслідок пожежі знищено генератори, побутову техніку, ноутбуки, планшети, електронні книги, медичне обладнання та інші речі.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

У Фундації подякували рятувальникам ДСНС за оперативну та якісну роботу на місці атаки.

Крім того, представники благодійної організації перепросили перед усіма, хто чекав на допомогу.

Через знищення складу її доведеться доставити пізніше, ніж планували. Ми вже перебудовуємо логістику, щоб якомога швидше знову забезпечити допомогою тих, для кого вона була призначена. Працюємо далі,

– наголосили у Фундації.

Зазначимо, що внаслідок цієї ж атаки було знищено склад студії "Квартал 95", де зберігалися декорації та костюми, які команда збирала протягом 20 років.