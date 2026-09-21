Звезду сериала "Зимородок" задержали в аэропорту Стамбула из-за наркотиков: все подробности скандала

Турецкая киноиндустрия оказалась в эпицентре громкого скандала. Известную 28-летнюю актрису Афру Сарачоглу, которая обрела огромную популярность благодаря главной роли в хитовом сериале "Зимородок", задержали правоохранители прямо в аэропорту Стамбула.

В настоящее время турецкая полиция проводит масштабное расследование по делу об обороте наркотических веществ среди местных знаменитостей. Ордер на арест Афри Сарачоглу был выдан еще несколько дней назад, однако девушка в это время отдыхала в Париже. Актрису задержали сразу после того, как она прилетела на родину из Франции. Теперь ее ждет обязательная процедура медицинского осмотра и официальный допрос. Об этом сообщает издание Hürriyet.

Стоит отметить, что расследование затрагивает многих представителей шоу-бизнеса. Всего по этому делу полиция выдала ордера на арест 24 человек, из которых 21 фигурант уже взят под стражу. После первых проверок некоторых отпустили под судебный надзор, а нескольких человек – официально арестовали.

Афру Сарачоглу / фото из инстаграма

Сама же звезда экранов свою вину категорически отрицает. Еще до возвращения в Стамбул она опубликовала обращение, в котором заверила поклонников, что не собирается скрываться от правосудия.

Я узнала о новостях в прессе, где упоминалось мое имя наряду со многими моими коллегами, находясь за границей. Сейчас меня нет в Турции из-за заранее запланированной деловой поездки. Для того чтобы справедливость восторжествовала и процесс прошел максимально корректно, я как можно скорее вернусь в свою страну и дам показания, полностью сотрудничая с нашими судебными органами,

– заявила актриса накануне своего задержания.

Также Афра добавила, что остается абсолютно спокойной и уверенной в том, что эта неприятная ситуация прояснится. Чем завершится эта громкая история для знаменитости – сейчас выясняет следствие.

Кстати, ровно через месяц после смерти представитель Хейден Панеттьери сделал официальное заявление относительно расследования и причин ее смерти.

