Пономарев рассказал, когда в последний раз видел свою куму Марию Яремчук и чем она занимается сейчас

Мария Яремчук в последние годы почти не появляется на публике и редко рассказывает о своей личной жизни. Поэтому поклонники певицы интересуются, чем она занимается сейчас и планирует ли вернуться на сцену.

О жизни артистки в проекте "Наедине с Гламуром" рассказал ее кум Александр Пономарев. Певец является крестным отцом сына Яремчук Яна, поэтому они время от времени видятся.

Пономарев признался, что встречаться с кумой удается нечасто. Артист много гастролирует, а Мария живет далеко. В то же время уже через месяц он планирует навестить куму и провести время с крестником.

Мы виделись полгода назад. Сейчас увидимся через месяц. Я не часто с ней вижусь, потому что я гастролирующий артист, не сижу на одном месте, чтобы так приехать. Тем более в тот регион! Мне нужно туда доехать, а как доеду, так сразу и увижусь, – поделился Александр Пономарев.

Напомним, Мария Яремчук впервые стала мамой весной 2024 года. По данным СМИ, 8 мая она родила сына. 1 июля певица официально подтвердила, что у нее родился первенец.

Отдельно Пономарев рассказал, что Мария не бросает творчество. Сейчас она пишет тексты, однако готовится ли певица вернуться на сцену, он не знает.

Я очень хотел бы, чтобы она вернулась. Она очень талантлива. Я читал ее тексты… Некоторые тексты по своей глубине напоминают мне Лину Костенко. Те, что она мне показывала, над чем она работает сейчас. Я не говорю о тех песнях, от которых она отказалась, потому что это было для нее слишком легко, как она считала,

– отметил певец.

Новый выпуск проекта "Наедине с Гламуром": смотрите видео онлайн

К слову, недавно сам Александр Пономарев удивил новым творческим проектом. Певец впервые попробовал себя в роли писателя и представил роман.