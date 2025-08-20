Не ведитесь, – Александр Терен резко отреагировал на слухи о его ранении на передовой
- Александр Будько опроверг слухи о том, что получил ранение на фронте в состоянии алкогольного опьянения, заявив, что это фейковая информация.
- Он намекнул, что за распространением этих слухов могут стоять отдельные блогеры, в частности Анна Алхим, которая выехала в Дубай после языкового скандала.
- Будько отметил, что обстоятельства его ранения могут подтвердить собратья из батальона "Карпатская Сечь".
В сети начала активно распространяться информация о том, что Александр Будько получил ранение на фронте якобы в состоянии алкогольного опьянения. Ветеран российско-украинской войны уже отреагировал на эти слухи.
Он резко опроверг их. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Терена.
Так, Александр записал видеообращение, где подчеркнул, что против него намеренно распространяют фейковую информацию. По его мнению, за этим могут стоять отдельные блогеры. В частности, намекнул на Анну Алхим, которая уехала из Украины в Дубай на фоне языкового скандала после которого против нее открыли уголовные производства
Людям всегда легче верить во что-то плохое, чем хорошее. Чем ужаснее ложь, тем охотнее в нее все верят. Это не оправдание перед ботами помойки из Дубая, а призыв думать к думающим. Не разгоняйте и не ведитесь на фейки,
– подчеркнул Будько.
Он также добавил, что обстоятельства его ранения могут подтвердить собратья из батальона "Карпатская Сечь".
Важно заметить, что это уже не впервые распространяется подобная информация об Александре и раньше ему тоже приходилось ее опровергать и приводить доказательства.
Что известно о службе Терена в ВСУ?
После начала полномасштабного вторжения Александр Будько, который до этого работал баристой и учился графическому дизайну, присоединился в ряды Вооруженных сил Украины.
24 августа 2022 года во время боев в Харьковской области в его окоп попал вражеский снаряд. Ветеран отметил, что до сих пор не знает, что тогда "прилетело". В результате он получил тяжелые ранения: ему ампутировали одну ногу и частично другую.