В сети начала активно распространяться информация о том, что Александр Будько получил ранение на фронте якобы в состоянии алкогольного опьянения. Ветеран российско-украинской войны уже отреагировал на эти слухи.

Он резко опроверг их. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Терена.

Так, Александр записал видеообращение, где подчеркнул, что против него намеренно распространяют фейковую информацию. По его мнению, за этим могут стоять отдельные блогеры. В частности, намекнул на Анну Алхим, которая уехала из Украины в Дубай на фоне языкового скандала после которого против нее открыли уголовные производства

Людям всегда легче верить во что-то плохое, чем хорошее. Чем ужаснее ложь, тем охотнее в нее все верят. Это не оправдание перед ботами помойки из Дубая, а призыв думать к думающим. Не разгоняйте и не ведитесь на фейки,

– подчеркнул Будько.

Он также добавил, что обстоятельства его ранения могут подтвердить собратья из батальона "Карпатская Сечь".

Важно заметить, что это уже не впервые распространяется подобная информация об Александре и раньше ему тоже приходилось ее опровергать и приводить доказательства.

Что известно о службе Терена в ВСУ?

После начала полномасштабного вторжения Александр Будько, который до этого работал баристой и учился графическому дизайну, присоединился в ряды Вооруженных сил Украины.

24 августа 2022 года во время боев в Харьковской области в его окоп попал вражеский снаряд. Ветеран отметил, что до сих пор не знает, что тогда "прилетело". В результате он получил тяжелые ранения: ему ампутировали одну ногу и частично другую.