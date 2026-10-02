Звезда фильма "Довбуш" рассказал, почему почти не показывает жену и как война изменила их отношения

Звезда фильма "Довбуш", украинский актер Алексей Гнатковский, редко делится подробностями своей семейной жизни. В частности, он почти не показывает поклонникам свою жену Ольгу и нечасто рассказывает о детях.

Однако в новом интервью Wave РБК-Украина он объяснил, почему не хочет публично делиться подробностями личной жизни, а также рассказал, как полномасштабная война повлияла на их семью.

Алексей подчеркнул, что уважает личные границы жены и не хочет использовать их отношения как часть публичного образа. Гнатковский отметил, что у них обоих есть право на частную жизнь, поэтому они не стремятся выставлять напоказ то, что для них особенно дорого. Это вполне нормальная ситуация с обеих сторон.

У нас это мое личное и ее личное, я не могу использовать ее личное, манипулировать чем-то. Я не хочу вообще выставлять напоказ вещи, которые очень близки сердцу,

– поделился актер.

Алексей Гнатковский с сыновьями и женой / Фото с сайта "Западный курьер"

Как война изменила отношения супругов

После начала полномасштабного вторжения Алексей и Ольга сразу присоединились к волонтерской работе. Уже в марте 2022 года они основали благотворительный фонд "Украина – мой дом", который помогает военным подразделениям и поддерживает детей. Супруги вместе занимаются работой фонда, однако у них разные обязанности. Алексей сосредоточивается на привлечении средств, а Ольга, как директор фонда, отвечает, в частности, за логистику.

Актер признается, что испытания последних лет, напротив, еще больше сплотили семью. По словам Алексея, они привыкли действовать вместе и поддерживать друг друга. В то же время отношения пары не ограничиваются только совместной работой и волонтерством. У супругов есть место и для романтики, и для духовной близости.

Также Гнатковский признался, что из-за работы ему иногда не хватает времени на сыновей. Однако семья с пониманием относится к его занятости. Сам актер, по возможности, активно участвует в жизни детей: учит их любить, приучает к дисциплине и старается объяснять важные вещи.

Интервью с Алексеем Гнатковским: смотрите видео онлайн

Что известно о жене Алексея Гнатковского

Алексей и Ольга познакомились еще в студенческие годы, когда им было по 18 лет. Они вместе учились на факультете политологии в Прикарпатском университете. Сначала просто дружили, а со временем начали встречаться.

В 2011 году пара поженилась. Супруги воспитывают двух сыновей – Остапа и Ореста. Младший сын родился в 2020 году.

Ольга Гнатковская также имеет опыт работы в творческой и предпринимательской сферах. Она основала детскую студию актерского мастерства, а ранее имела собственный бизнес – шоурум обуви. После начала полномасштабной войны Ольга сосредоточилась, в частности, на волонтерской деятельности и работе благотворительного фонда "Украина – мой дом".

Между тем дочь известного украинского телеведущего Александра Педана раскрыла тайну своего избранника.