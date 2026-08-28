В ЖК Алины Доротюк во второй раз попал вражеский дрон: "Тотальная невыразимая боль"

Известная украинская журналистка Алина Доротюк вновь пережила российскую атаку на жилой комплекс, в котором она проживает. Вражеский беспилотник попал в парковку дома.

О последствиях удара журналистка рассказала на своей странице в инстаграме. Она опубликовала кадры с места происшествия, на которых видны охваченные огнем автомобили.

По словам Доротюк, за два года, с тех пор как она живет в этом жилом комплексе, это уже второй прилет российского дрона. На этот раз взрыв произошел именно на парковке. Автомобиль самой Алины не пострадал. Накануне она ездила на Одесский международный кинофестиваль, а вечером оставила машину в другом месте. Также, к счастью, во время атаки никто из людей не погиб.

И хотя все живы, больно за имущество людей. Больно за стресс, который мы переживаем каждый раз. Ежедневно гибнут незнакомые, но такие родные украинцы. Это тотальная невыразимая боль,

– написала Алина Доротюк.

И добавила, что сейчас испытывает опустошение, но искренне мечтает увидеть, как Россия так же будет гореть в огне.

Стоит напомнить, что в начале полномасштабного вторжения в 2022 году оккупанты обстреляли жилой комплекс, где тогда проживала журналистка. В результате погибла женщина. Квартира самой Доротюк не сгорела, поскольку располагалась дальше от дороги, а соседний дом частично защитил ее жилище. В то же время сам этот дом был полностью разрушен. На восстановление поврежденного здания ушло целых два с половиной года.