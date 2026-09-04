Алину Гросу заподозрили во второй беременности: певица отреагировала на слухи

Украинскую певицу Алину Гросу заподозрили во второй беременности. Поводом послужили фотографии, которые артистка опубликовала в соцсетях.

Однако сама знаменитость быстро отреагировала на предположения поклонников и объяснила, что на самом деле происходит. Об этом она написала в инстаграме.

Слухи появились после того, как Алина Гросу поздравила певицу и ведущую Таню Ли с днем рождения. По этому случаю артистка опубликовала в сторис коллаж из их совместных фотографий. Однако некоторые подписчики обратили внимание на внешний вид Гросу и предположили, что она может быть беременна во второй раз.

Певица решила не оставлять эти догадки без ответа и опровергла их. Алина пояснила, что фотографии, вызвавшие такие предположения, на самом деле были сделаны еще в сентябре прошлого года. Именно в тот период артистка была беременна своим первенцем.

О рождении сына она рассказала в апреле 2026 года. Мальчика назвали Марк-Габриэль. Сейчас Алина Гросу время от времени делится моментами материнства и показывает сына поклонникам.

Кстати, недавно Алина Гросу удивила сходством сына со своим младшим братом.