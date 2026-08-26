Как две капли воды: Алина Гросу удивила сходством сына и младшего брата

Алина Гросу удивила пользователей сети сходством своего сына и младшего брата.

Певица опубликовала в инстаграме коллаж из двух фотографий. На первой она показала своего маленького сына Марка-Габриэля, которого родила четыре месяца назад, а на второй – младшего брата Михаила.

На снимках мальчики оказались настолько похожими, что отличить их действительно непросто. У них одинаковые большие глаза, похожая форма лица и даже выражение.

Сама Алина также обратила внимание на поразительное сходство и в шутку спросила: "Это точно разные люди?".

К слову, Михаил – родной младший брат Алины Гросу. Он родился в 2017 году, поэтому певица старше его на 22 года. Из-за такой большой разницы в возрасте в сети ранее даже предполагали, что Михаил может быть ее сыном. Однако артистка опровергла эти слухи и подтвердила, что мальчик – именно ее брат. Вскоре ему исполнится 9 лет.

Алина Гросу с младшим братом Михаилом / Фото из инстаграма певицы

Отметим, что отца своего сына Алина Гросу не показывает публике. Ранее она объясняла, почему скрывает возлюбленного от публики.