Сжег паспорт и не выпускал из дома: известная актриса шокировала подробностями брака с россиянином

Украинская актриса и бывшая участница группы "Сливки" Алла Мартынюк рассказала о насилии в первом браке.

Она призналась, что боялась собственного мужа и в конце концов сбежала от него. Подробностями об этих отношениях знаменитость поделилась в интервью, которое вышло на YouTube-канале Алины Доротюк.

Со своим первым мужем Алла познакомилась, когда жила и работала в России. Они быстро влюбились, а уже через неделю мужчина сделал ей предложение. Пара стремительно развивала отношения: через несколько месяцев после знакомства они начали планировать ребенка.

В этом браке Алла родила дочь Полину. Однако во время беременности поведение мужа кардинально изменилось.

Это был ужасный человек. Просто кошмар. Я не знаю, как я пережила беременность с ним. Мне действительно было страшно находиться рядом с ним. Ревность, все, я перестала сниматься… Он запирал меня, не выпускал из дома. Неделю держал меня,

– рассказала актриса.

Когда дочери Полине было всего два месяца, Мартынюк дождалась, пока муж заснет, взяла ключи и сбежала из дома.

В последнее время, когда я уже сказала, что хочу развестись, он сжег мой паспорт и начал избивать. Это было жестоко. Я вся была в синяках,

– отметила знаменитость.

После развода актриса вернулась в Украину. Ее бывший муж приезжал в Киев и виделся с дочерью. По словам Мартынюк, однажды он даже пытался похитить Полину, однако ей удалось этому помешать.

Несмотря на пережитое насилие, впоследствии Алла и ее бывший муж на некоторое время наладили общение. Он поддерживал контакт с дочерью, однако это длилось лишь несколько лет.

Сейчас они не общаются. По словам актрисы, окончательно отношения прекратились после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Он не поддержал нас. Он для нас умер. И для нее (для дочери, – 24 Канал) тоже,

– сказала Мартынюк.

Интервью с Аллой Мартынюк: смотрите видео онлайн

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