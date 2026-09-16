9 лет брака, тайная свадьба и двое детей: что известно об отношениях звезды фильма "Горничная" с мужем

Шоу-бизнес всколыхнула новость о том, что Аманда Сейфрид, известная многим по роли в фильме "Горничная", и актер Томас Садоски расстались после девяти лет брака.

Какой была история их отношений – рассказываем далее в материале 24 Канала.

Аманда Сейфрид и Томас Садоски познакомились в 2015 году. Тогда актеры вместе играли в театральной постановке "The Way We Get By" в Нью-Йорке. Позже в том же году они снова встретились на съемках фильма "The Last Word", где сыграли влюбленных.

Весной 2016 года экранный роман перерос в настоящие отношения. В том же году пара обручилась, а в марте 2017-го тайно поженилась.

Мы сбежали от всех. Просто уехали за город вместе с человеком, который нас поженил. Были только мы вдвоем, и мы сделали все по-своему. Это было прекрасно. Все было именно так, как и должно было быть. Мы просто разговаривали друг с другом,

– рассказывал тогда Садоски.

Томас Садоски и Аманда Сейфрид / Фото Getty Images

Через несколько дней после свадьбы у супругов родилась дочь Нина. Позже Сейфрид рассказала, что роды длились 24 часа, однако появление дочери на свет оправдало все пережитые трудности.

Это было просто прекрасно. Все было тихо и очень красиво, и это точно был лучший момент в моей жизни. Я бы без колебаний пережила это снова,

– призналась актриса.

После рождения Нины семья переехала из Калифорнии на ферму в горах Кетскилл в штате Нью-Йорк.

Аманда Сейфрид и Томас Садоски с дочерью / Фото со страницы актрисы в инстаграме

В сентябре 2020 года Сейфрид и Садоски во второй раз стали родителями – у них родился сын Томас-младший. Впоследствии Сейфрид рассказала, что роды прошли не так легко, как она надеялась.

Во время вторых родов что-то пошло не так. С ребенком все было в порядке, но роды были сложными и болезненными. Этого могло и не случиться, но случилось, и это добавило еще один уровень травматического опыта,

– поделилась актриса.

Дочь и сын Аманды Сейфрид и Томаса Садоски / Фото из соцсетей

За годы брака актеры в основном держали свою семейную жизнь подальше от внимания публики. Они вместе воспитывали двоих детей и продолжали поддерживать друг друга в профессиональной деятельности.

В настоящее время Сейфрид и Садоски сообщили, что уже некоторое время живут отдельно. В совместном заявлении актеры отметили, что для них и их семьи это в конечном итоге оказалось правильным решением.