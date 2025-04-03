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Show24 Украинские звезды Анна Алхим имела роман с женатым бизнесменом: как на скандальную историю реагируют в тиктоке
3 апреля, 17:05
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Анна Алхим имела роман с женатым бизнесменом: как на скандальную историю реагируют в тиктоке

Мария Примыч
Основні тези
  • Украинская блогерша Анна Алхим имела роман с женатым бизнесменом Константином Валеулиным, что стало обсуждаемой темой в сети.

Одна из самых обсуждаемых тем последних дней – личная жизнь скандальной украинской блогерши Анны Алхим. Недавно стало известно, что она крутила роман с женатым бизнесменом Константином Валеулиным. Женщина поделилась совместными фотографиями с экс-возлюбленным в социальных сетях и в очередной раз привлекла к себе внимание.

История оказалась довольно резонансной, а сама Алхим признавалась в инстаграм-сторис, что не ожидала, что является настолько публичным человеком, и не стремилась к хайпу. Несмотря на это, эту ситуацию уже несколько дней активно обсуждают в сети. К тому же люди начали делать мемы и снимать смешные ролики в тиктоке, передает Show 24.

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Немало украинских брендов использовали историю с Анной Алхим и Константином Валеулиным для рекламы.

Также пользователи снимают ролики под песню Степана Гиги "Яворина", используя фото Валеулина.

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Шутят и о заработках Константина. Дело в том, что год назад Анна Алхим сказала, что мужчина должен зарабатывать 600 тысяч долларов в месяц, чтобы она строила с ним отношения. Однако в недавнем подкасте с Василием Тимошенко блогерша назвала уже другую сумму – полтора миллиона долларов.

Анна Алхим и Константин Валеулин / Скриншот с тиктока

Мемы из тиктока о ситуации с Алхим и Валеулиным

@alyonushka_alya20 #чомухмаркапалаче #алхім ♬ оригінальний звук - kateryna.trukhina

@nkvrch

просто жарт!!!

♬ Зірочка палай 3.04 - Анна Тринчер
@_amina_khalikova_ #рекомендации #алхим #рекомендації #тикток #алхим ♬ оригінальний звук - Ната Домінська l natidomini
@natalipolili Докладую обстановку дня ️‍♀️ #алкхім ♬ оригинальный звук - Mara
@panceoxjwa8

♬ оригінальний звук - Харківська сімʼя

Отметим, что на скандал отреагировала жена Константина Валеулина, опубликовав сообщение в инстаграме.

"Я знаю, кто я. Я знаю, чего стою. И мне не нужно выставлять свою боль напоказ. Но недавно чужая подлость и ущербность вынесли напоказ историю, которая должна была остаться между взрослыми людьми, стала темой для чужих сплетен, чужого веселья и чужого осуждения. Я пишу сейчас для того, чтобы поблагодарить каждого, кто вместе со мной считает, что сила – не в криках и разоблачениях, а в умении сохранить лицо, сердце и себя", – написала Дарья.