Артем Пивоваров объединился с участниками группы Ziferblat, которые в 2025 году представляли Украину на песенном конкурсе Евровидение, чтобы создать совместный трек. Вместе они записали песню "Будь здоров".

Кроме того, выпустили атмосферный клип. Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Артема Пивоварова. Также артисты поделились деталями сотрудничества.

Работа с Ziferblat стала частью авторского проекта Пивоварова The Вуса, что является продолжением его проекта "Твои стихи, мои ноты".

Для справки! "Твои стихи, мои ноты" стартовал в 2021 году, чтобы популяризировать украинскую поэзию: за это время Артем Пивоваров с командой разных артистов создал более 30 композиций на основе стихов классиков и современных поэтов.

Идея совместной песни с Ziferblat возникла у Артема еще в прошлом году, но серьезная работа над треком началась в июне 2025-го. Артем представил несколько демо-версий, из которых музыканты выбрали две, что в итоге легли в основу финальной песни. Результатом стала драйвовая композиция "Будь здоров".

Это первая работа проекта The Вуса, в которой нет акцента на забавных историях или сложных шутках. Клип "Будь здоров" – это возможность наслаждаться эстетикой. Круговорот этой истории с тщательно подобранными цветами и костюмами буквально затягивает,

– отметили в команде Пивоварова.

The Вуса x Ziferblat – "Будь здоров": смотрите клип онлайн

В комментариях под видео артистов с песней "Будь здоров", которое они опубликовали в инстаграме, фаны оставили немало восторженных реакций на музыкальную новинку.

"Хитяра";

"Вкусно, красиво, стильно";

"Какой кайф";

"Каждый клип The Вуса – отдельный шедевр! Все идеально, как всегда".

