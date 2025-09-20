Слушатели называют "хитярой": Пивоваров выпустил необычный трек с участниками Евровидения-2025
- Артем Пивоваров выпустил трек "Будь здоров" вместе с группой Ziferblat, которые представляли Украину на Евровидении-2025.
- Трек является частью проекта The Вуса, продолжающего инициативу "Твои стихи, мои ноты".
Артем Пивоваров объединился с участниками группы Ziferblat, которые в 2025 году представляли Украину на песенном конкурсе Евровидение, чтобы создать совместный трек. Вместе они записали песню "Будь здоров".
Кроме того, выпустили атмосферный клип. Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Артема Пивоварова. Также артисты поделились деталями сотрудничества.
Работа с Ziferblat стала частью авторского проекта Пивоварова The Вуса, что является продолжением его проекта "Твои стихи, мои ноты".
Для справки! "Твои стихи, мои ноты" стартовал в 2021 году, чтобы популяризировать украинскую поэзию: за это время Артем Пивоваров с командой разных артистов создал более 30 композиций на основе стихов классиков и современных поэтов.
Идея совместной песни с Ziferblat возникла у Артема еще в прошлом году, но серьезная работа над треком началась в июне 2025-го. Артем представил несколько демо-версий, из которых музыканты выбрали две, что в итоге легли в основу финальной песни. Результатом стала драйвовая композиция "Будь здоров".
Это первая работа проекта The Вуса, в которой нет акцента на забавных историях или сложных шутках. Клип "Будь здоров" – это возможность наслаждаться эстетикой. Круговорот этой истории с тщательно подобранными цветами и костюмами буквально затягивает,
– отметили в команде Пивоварова.
The Вуса x Ziferblat – "Будь здоров": смотрите клип онлайн
В комментариях под видео артистов с песней "Будь здоров", которое они опубликовали в инстаграме, фаны оставили немало восторженных реакций на музыкальную новинку.
- "Хитяра";
- "Вкусно, красиво, стильно";
- "Какой кайф";
- "Каждый клип The Вуса – отдельный шедевр! Все идеально, как всегда".
Реакция слушателей на трек The Вуса и Ziferblat – "Будь здоров" / Скриншоты из инстаграма
С кем еще сотрудничал Артем Пивоваров в рамках проекта The Вуса?
- В марте прошлого года он выпустил трек и клип "О, Панно!" вместе с участниками "Львов на джипе", Алексеем Дурневым и юмористом Марком Куцеваловым по стихотворению Павла Тычины.
- Позже артист объединился с Ириной Билык, Дашей Астафьевой и Лерой Мандзюк для энергичного трека YABADABADU.