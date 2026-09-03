Влюбленный Рианны впервые за долгое время появился с 11-месячной дочерью

Американский рэпер A$AP Rocky порадовал поклонников редкими семейными снимками. Исполнитель снялся для обложки известного журнала вместе со своим младшим ребенком от певицы Рианны.

Звездный отец и его 11-месячная дочь по имени Роки стали героями специального выпуска W Magazine China. На трогательном фото рэпер позирует в голубой рубашке, белой футболке и джинсах, нежно держа малышку на руках. Девочка одета в стильный миниатюрный джинсовый костюм, а ее волосы собраны в два хвостика, украшенные голубыми бантиками.

В откровенном интервью для глянцевого журнала артист поделился своим взглядом на воспитание детей. Он признался, что больше всего ценит возможность любить своих детей безоговорочно и ничего не ожидать от них взамен.

A$AP Rocky с дочерью / фото W Magazine China

Пользователи сети сразу засыпали звездную семью комплиментами. Поклонники обратили внимание на то, как быстро подросла девочка, и отметили ее красоту.

Стоит напомнить, что Рианна и A$AP Rocky находятся в отношениях с 2020 года, однако официально они не женаты. За это время звездная пара стала многодетной: они воспитывают сыновей Риззу и Райота, а также дочь Роки, которой совсем скоро исполнится один год.

A$AP Rocky с дочерью / фото W Magazine China

Летом Рианна вместе со своими тремя детьми посетила Rihanna Drive – улицу, которую в 2017 году назвали в ее честь