Участники украинской группы Badstreet Boys готовятся во второй раз подать заявку на Нацотбор на Евровидение. По мнению стендап-комика Василия Байдака, у них есть все шансы, чтобы осуществить свою мечту.

Артист считает, что в их коллективе есть замечательные авторы, а голос Владимира Дантеса поможет им достойно представить Украину на международном певческом конкурсе, пишет Show24 со ссылкой на интервью Василия Байдака.

Не пропустите Я сорвался с цепи, – звезда "Лиги смеха" признался, что изменял беременной жене

Юморист рассказал в программе "Разговор", что в прошлом году они уже пытались принять участие в конкурсе, однако получили отказ от прошлогоднего музыкального продюсера Тины Кароль.

Я не понимаю, почему нет? У нас есть музыканты, которые пишут музыку, авторы песен, исполнители, которые круто поют. У нас есть своя ниша, потому что нет бойз-бенда в украинском шоу-бизнесе. Почему мы не можем это попробовать?,

– заявил Байдак.

Василий Байдак рассказал, что группа Badstreet Boys хочет попасть на Евровидение: смотрите видео онлайн

Юморист понимает, что группу могут не взять в отечественный конкурс, ведь их формат несколько не соответствует общим требованиям.

Почему Тина Кароль отказала Badstreet Boys в участии в Нацотборе?

В прошлом году коллектив специально написал песню для Евровидения-2025. Однако возникла проблема – ребятам не хватило времени, чтобы завершить ее качественно. Сроки "поджимали", поэтому Юрий Карагодин, у которого далеко не лучшие вокальные данные, записал песню и отправил на презентацию.

Когда Тина Кароль услышала трек, то она сказала коллективу твердое "нет".

Badstreet Boys – Eurosong (Финал Нацотбора 2025): смотрите видео онлайн

Что известно о группе Badstreet Boys?