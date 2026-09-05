Откровенно о Фредди Меркьюри: любовь, ссоры, вечеринки и большие секреты

Есть люди, которые рождаются, живут, работают и выходят на пенсию. А есть Фредди Меркьюри, который родился в Занзибаре, успел побыть парсом, индийским школьником, лондонским продавцом секонд-хенда, грузчиком в аэропорту – и только потом вспомнил, что вообще-то он здесь главная звезда планеты.

24 Канал решил по случаю дня рождения легенды (а именно сегодня Фредди исполнилось бы 80 лет) более подробно рассказать о его жизни.

Детство Фредди Меркьюри



Фредди Меркьюри в детстве / Фото Getty Images



Будущий вокалист Queen родился 5 сентября 1946 года на острове Занзибар под именем Фаррух Булсара – в семье парсов, которые уехали из Гуджарата из-за должности отца в британской колониальной конторе. То есть прежде чем стать символом свободы самовыражения, маленький Фаррух рос в семье государственного служащего. Ирония судьбы началась рано.

В семь лет он сел за фортепиано, а в восемь его отправили в закрытую школу-интернат в британском стиле недалеко от Мумбаи – вполне типичный старт для будущего короля стадионов.

Там двенадцатилетний Фаррух собрал школьную группу и играл каверы на западную поп-музыку, а одноклассники уверяют: никакой мистической болливудской музыки не было, просто парень был фанатом рок-н-ролла.

Именно тогда сверстники, которым было трудно произносить "Фаррух", начали называть его Фредди – и это, пожалуй, единственный случай в истории, когда школьная лень в произношении породила будущую легенду.

А затем – революция 1964 года в Занзибаре, бегство семьи в Англию, небольшой дом в Фелтеме и диплом по художественной графике в лондонском колледже искусств. Кстати, именно эти художественные навыки впоследствии подарят миру знаменитый герб Queen – два льва, рак и две феи под фениксом. Скромно, как всегда у Меркьюри.

Юность Фредди Меркьюри

Прежде чем стать "Сесилем Б. Демиллом рок-н-ролла" (это собственная метафора Фредди, и скромность здесь явно не ночевала), он продавал подержанную одежду на Кенсингтонском рынке вместе с подругой Мэри Остин и работал в аэропорту Хитроу.

Друзья вспоминают его как тихого и застенчивого юношу. Представьте себе этот контраст: застенчивый багажник за кулисами – и человек, который через несколько лет заставит 72 тысячи зрителей аплодировать в унисон.

Несмотря на такую работу, Фредди не терял желания стать музыкантом. У него было несколько попыток, прежде чем произошел главный прорыв.

Группы "Ibex", "Wreckage" и "Sour Milk Sea" поочередно распадались, пока в 1970 году судьба не свела его с гитаристом Брайаном Мэем и барабанщиком Роджером Тейлором.

От названия "Queen" коллеги и руководство студии отговаривали – слишком пафосно. И Фредди выбрал его именно потому, что название звучит "по-королевски" и имеет соответствующий подтекст. Он прекрасно осознавал это, и это его ничуть не смущало.

Карьера Фредди Меркьюри



Фредди Меркьюри / Фото Getty Images



Официально подтвержденный диапазон Меркьюри – чуть более трех октав, хотя популярная легенда упорно настаивает на четырех. Впрочем, когда исследователи с эндоскопическими камерами пытаются разобраться, что именно происходило в горле человека, который мог разбить бокал своим голосом, – это уже само по себе неплохая характеристика исполнителя.

Самый культовый сценический реквизит Фредди – сломанная микрофонная стойка – появился вовсе не по замыслу. Стойка случайно оторвалась от тяжелой подставки на одном из ранних выступлений, и он просто решил, что так даже лучше. Вот так неосторожность превращается в фирменный знак.

Апогеем карьеры традиционно называют выступление на Live Aid в 1985 году, когда стадион, на котором собралось 72 тысячи человек, аплодировал и пел как единое целое, а трансляцию смотрели более миллиарда телезрителей по всему миру. Другие участники того концерта, включая Маккартни и Боуи, признавались: Фредди буквально украл у них шоу. Это, пожалуй, единственное ограбление в истории музыки, за которое потерпевшие сами благодарят преступника.

Отдельного упоминания заслуживает композиторский подход: Меркьюри писал музыкально очень сложный материал, несмотря на то что, по собственному признанию, читал ноты очень приблизительно. "Богемная рапсодия" с десятками аккордов и ациклической структурой – это песня человека, который технически "не умел", но почему-то написал одну из самых влиятельных композиций столетия.

Личная жизнь Фредди Меркьюри



Фредди Меркьюри и Мэри Остин / Фото Getty Images



В начале 1970-х Фредди долгие годы жил с Мэри Остин, а в 1976 году признался ей в своей ориентации – отношения перешли в формат дружбы, которая оказалась крепче любого брака.

В интервью 1985 года он прямо говорил: ни одна из его пассий никогда не смогла бы заменить Мэри. Логический финал этой истории – именно ей, а не тогдашнему партнеру Джиму Гаттону, досталось в наследство поместье "Garden Lodge".

С Джимом Гаттоном, парикмахером по профессии, Меркьюри прожил последние шесть лет жизни, и именно Гаттон был рядом в момент смерти. По его словам, Фредди умер с обручальным кольцом на руке, которое тот ему подарил.

Отдельный пункт биографии – кошки. В какой-то момент их в доме жило целых десять, а альбом "Mr. Bad Guy" посвящен именно кошачьей компании. Судя по всему, это были единственные обитатели Garden Lodge, которые точно никогда не предавали хозяина ради таблоидов.

Болезнь и смерть Фредди Меркьюри



Фредди Меркьюри и Мэри Остин / Фото Getty Images



Британская пресса годами мусолила слухи о здоровье Меркьюри, а он столько же лет все опровергал – не ради собственного комфорта, а чтобы защитить близких. Публичное признание о диагнозе СПИД появилось 23 ноября 1991 года, а уже на следующий день, 24 ноября, в возрасте 45 лет артист скончался дома в Кенсингтоне.

Похороны прошли по зороастрийскому обряду, а место, где покоятся его останки, Мэри Остин так и не раскрыла никому. Человек, который всю жизнь собирал стадионы, оставил после себя одну последнюю тайну.

Интересные факты о Фредди Меркьюри

Он боялся летать настолько, что однажды отказался от рейса из-за технических проблем, купил билет на другой самолет и провел в эконом-классе лишние 14 часов.

Песню "Crazy Little Thing Called Love" он написал, лежа в ванне гостиничного номера.

Меркьюри был заядлым филателистом и коллекционировал марки с детства.

Любимыми напитками артиста, по воспоминаниям близких, были водка и шампанское.

А еще он до последнего был убежден, что не слишком искусно играет на фортепиано, хотя именно на этом инструменте написал большинство своих самых известных песен.

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