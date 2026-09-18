Еще одно неожиданное откровение: брат принцессы Дианы заявил о романе своего отца с Елизаветой II

Брат покойной принцессы Дианы, граф Чарльз Спенсер, поделился неожиданными семейными подробностями в своих мемуарах. Он утверждает, что их отец Джон Спенсер в свое время имел романтические отношения с будущей королевой Елизаветой II. По словам графа, этим отношениям положил конец влиятельный родственник монархини.

Об этом Чарльз Спенсер рассказал в новой книге "Swan Song: Diana, My Sister". Отрывки из мемуаров опубликовало издание The Daily Mail.

Чарльз Спенсер описывает свою книгу как скромную дань брата своей необыкновенной сестре. Однако на страницах книги нашлось место не только для воспоминаний о леди Ди, но и для пикантных подробностей из жизни их отца, Джона Спенсера.

По словам графа, Джон Спенсер был военным и придворным. В свое время он служил королевским адъютантом и, как утверждает его сын, имел романтическую связь с Елизаветой II, которая на тот момент была будущей королевой. Чарльз Спенсер не называет точных дат этих отношений. В то же время он пишет, что в эту историю вмешался лорд Маунтбеттен. Он вызвал Джона Спенсера на беседу и дал понять, что тот должен прекратить свои ухаживания за Елизаветой.

Он вызвал моего отца и сказал ему, что любые его надежды завоевать ее расположение исключены. Ему пришлось положить конец этой нелепой истории,

– написал Чарльз Спенсер.

Спенсер также предполагает, что Маунтбеттен мог преследовать собственные интересы в этой ситуации. По его мнению, возможно, таким образом он расчищал путь к Елизавете для своего племянника – принца Филиппа. В конце концов Джон Спенсер отступил. Как пишет его сын, он был воспитан в духе уважения к королевской семье, а годы военной службы приучили его выполнять приказы старших по званию.

Однако эта ситуация серьезно повлияла на его отношение к Маунтбеттену. По словам Чарльза Спенсера, после того разговора его отец до конца жизни ненавидел лорда Маунтбеттена.

Джон Спенер со своей женой / Фото Getty Images

Отметим, что книга "Swan Song: Diana, My Sister" уже вызвала значительный резонанс не только из-за истории с Елизаветой II. Немалый резонанс вызвали и откровения Чарльза Спенсера о разговоре с бывшим мужем Дианы, принцем Чарльзом, после ее трагической смерти.