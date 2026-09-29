Церемония Люкс ФМ Awards переносится на новую дату

Грандиозную звездную встречу в Дворце спорта решено перенести из-за опасной ситуации в столице и стране в целом. Но первая церемония Люкс ФМ Awards обязательно состоится.

Самое главное – это люди! Жизнь и безопасность зрителей, артистов и команды важнее любого шоу. Организаторы хотят, чтобы грандиозный концерт с невероятным количеством звезд прошел без лишних рисков и волнений. Поэтому было принято решение о его переносе.

Что делать с билетами

Все приобретенные билеты остаются действительными на новую дату концерта. Если же вы решите вернуть билет, это можно сделать через билетного оператора, у которого вы его приобрели.

Когда состоится Люкс ФМ Awards

Новую дату концерта обещают объявить уже совсем скоро! Пока что известно, что концерт состоится в марте 2027 года.

Мы не отменяем праздник – мы просто переносим нашу встречу! Спасибо, что вы с нами! Берегите себя, слушайте украинскую музыку и помните, что впереди еще много ярких моментов!,

– говорит команда шоу.

Напомним, что Люкс ФМ готовит грандиозную первую церемонию Люкс ФМ Awards. Это будет не просто концерт, не просто музыкальная премия. Это будет самая грандиозная звездная вечеринка года! На одной сцене соберутся более 20 топовых артистов, в частности, Тина Кароль, DOROFEEVA, Alena Omargalieva, Анна Тринчер, Оля Полякова, DANTES, PARFENIUK и другие любимые звезды. В зале будут зажигать тысячи зрителей, среди которых можете оказаться и вы. Не пропустите!