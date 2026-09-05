Музыкальные новинки недели: свежие треки от Phil it, АНТИТЕЛА, Victoria Niro и других артистов

Украинские артисты продолжают радовать слушателей новой музыкой. Среди них Phil it, АНТИТЕЛА, Victoria Niro и другие исполнители.

Поэтому в конце недели мы собрали свежие треки, которые уже можно добавить в свой плейлист – от песен о любви и отношениях до композиции о гривне. Рассказываем о каждой из музыкальных новинок далее в материале 24 Канала.

Phil it

Творческое объединение Phil it выпустило новую песню "Кровь" – эмоциональный трек об отношениях, которые постепенно разрушаются. В ней речь идет об усталости от лжи, потере близости и моменте, когда у людей уже нет сил бороться за то, что между ними осталось.

Кров заповільнила мою любов. Я втрачаю себе знов і знов. Не штовхай я й так не піднімусь. Закипає все назовні,

– звучит в припеве композиции.

Phil it – "Кровь": смотрите видео онлайн

АНТИТЕЛА

АНТИТЕЛА выпустили Time – инструментальную композицию, которую музыканты создали специально для тура "Дома". Раньше она звучала только на концертах, а теперь впервые выходит отдельным треком перед телевизионной премьерой шоу. В концертной программе "Дома" Time была вступлением к шоу и переходом между его частями. В песне нет слов – она с помощью музыки передает тему времени, перемен и жизненного пути. В будущем группа хочет добавить к ней текст и превратить Time в полноценный трек.

АНТИТЕЛА – Time: смотрите видео онлайн

МУР

Творческое объединение МУР также представило новую композицию. Трек "Гривну создают люди" посвятили 30-летию денежной реформы в Украине. Напомним, 2 сентября 1996 года в Украине начали вводить гривну вместо купоно-карбованца. Именно эта дата стала началом денежной реформы.

Кстати, в клипе на песню появились довольно неожиданные герои – глава Национального банка Украины Андрей Пышный и третий президент Украины Виктор Ющенко.

МУР – "Гривну создают люди": смотрите видео онлайн

Victoria Niro

Певица Victoria Niro, которую слушатели знают по песне "Питань нема", представила новый сингл "Поворот не туда". Это легкая и игривая песня о влюбленности и неопределенности в отношениях. Артистка рассказывает о знакомой многим ситуации, когда все вроде бы идет хорошо, но в какой-то момент отношения поворачивают совсем не туда, куда планировалось. При этом песня не о драме или разбитом сердце. Victoria Niro подает эту историю с юмором и самоиронией.

Victoria Niro – "Поворот не туда": смотрите видео онлайн

IVANNA

Певица IVANNA выпустила песню "Я не твоя мама". Это энергичный трек о личных границах и желании не брать на себя чужие проблемы. Идея песни возникла у артистки неожиданно. Перед записью она ехала в студию работать над другой композицией, когда в ее плейлисте зазвучала песня Ain't Your Mama Дженнифер Лопес. Именно эта композиция вдохновила IVANNA создать собственный трек с подобной энергией, но уже на украинском языке и со своим смыслом.

IVANNA – "Я не твоя мама": смотрите видео онлайн

Кстати, свою музыкальную новинку недавно представил и Дантес. Певец выпустил песню об отношениях, которые никак не удается завершить.