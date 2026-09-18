Легендарный камбэк: Дантес и Олейник вновь выступили вместе на "Фабрике звезд" и исполнили песню "Девочка Оля"

Культовый дуэт нулевых Владимир Дантес и Вадим Олейник неожиданно воссоединились на первом прайм-шоу обновленной "Фабрики звезд". Артисты порадовали поклонников совместным исполнением своего главного хита "Девочка Оля", который теперь звучит соловьиным голосом.

Видео выступления было опубликовано на странице культурного проекта "СЦЕНА событий" в инстаграме.

В 2008 году Дантес и Олейник стали победителями второго сезона "Фабрики звезд". Тогда музыкальным продюсером проекта была Наталья Могилевская. Именно она впоследствии подарила Владимиру права на песню "Оля", которая стала одной из самых известных композиций дуэта.

Украиноязычную версию трека под названием "Дівчина Оля" Дантес выпустил в июле 2023 года. А теперь, 17 сентября, на сцену вернулся и Вадим Олейник, чтобы спеть ее в дуэте, как в старые добрые времена.

Ранее Владимир Дантес рассказывал историю, которая стоит за этой песней. Автором текста является Юрий Мельник, который написал его для своей бывшей девушки. Когда девушка услышала композицию в эфире "Фабрики звезд", она растрогалась и, несмотря на обиды, простила Юрия. Впоследствии пара поженилась и стала родителями.

Сам Дантес также вспоминал, что запись песни далась ему нелегко. По словам певца, он делал это в едва сознательном состоянии.