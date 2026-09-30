Дав Камерон и Дамиано Давид сыграли свадьбу в Тоскане: кадры с роскошного торжества

Американская актриса и певица Дав Камерон и фронтмен итальянской группы Måneskin Дамиано Давид поженились.

Пара устроила многодневную свадьбу в живописной Тоскане. Теперь в сети появились кадры с торжества, и стали известны подробности их особенного дня. О том, как прошел свадебный уик-энд, рассказало издание VOGUE.

Для празднования пара выбрала Италию – родину Дамиано Давида. Основной локацией стало роскошное поместье Castiglion del Bosco недалеко от Монтальчино.

Свадебные торжества длились несколько дней. Сначала Дав и Дамиано официально зарегистрировали брак в средневековой ратуше Монтальчино.

Дав Камерон и Дамиано Давид / Фото Getty Images

На эту церемонию они пригласили только самых близких друзей и родственников. Молодожены приехали туда на винтажном белом кабриолете, а после церемонии вернулись в поместье, где продолжили празднование ужином и танцами.

Дамиано Давид и Дав Камерон / Фото Getty Images

На следующий день пара устроила приветственный ужин для всех гостей прямо посреди виноградников. Для них накрыли большой стол, украшенный свечами, цветами и красным виноградом.

Главная церемония состоялась в субботу на территории старинного замка XII века. Место украсили белыми цветами, зеленью и легкой тканью, а среди гостей были и все участники группы Måneskin.

К алтарю Дав Камерон вышла вместе с мамой. Там ее ждал Дамиано, с которым они обменялись свадебными клятвами. Церемонию провел режиссер Кенни Ортега, который работал с Дав над фильмами "Наследники".

После церемонии гости продолжили празднование за праздничным ужином. Их также ждал большой свадебный торт, украшенный свежими фруктами и цветами. Завершили вечер в формате шумной афтерпати в оранжерее, где гости танцевали под музыку диджея Nicky Macha до поздней ночи.

Что известно об отношениях Дав Камерон и Дамиано Давида?

Теперь Дав Камерон и Дамиано Давид официально муж и жена. Их история любви началась в 2022 году, когда они впервые встретились за кулисами церемонии MTV Video Music Awards. Тогда артистка получила награду как лучший новый артист, а группа Måneskin, фронтменом которой является Дамиано, также была среди номинантов.

Впрочем, их знакомство тогда не переросло в нечто большее. В следующем году они снова встретились на той же церемонии, после чего стали больше общаться. Дамиано пригласил Дав на концерт Måneskin в Нью-Йорке, а впоследствии – на афтерпати. Именно тогда между ними завязались романтические отношения.

В октябре 2025 года Дамиано сделал любимой предложение в их доме в Лос-Анджелесе. После помолвки пара начала готовиться к свадьбе. Известно, что сейчас пара живет между двумя городами – Лос-Анджелесом и Римом.

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