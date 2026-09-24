"Я влюблен": блогер с миллионной аудиторией Дима Варварук неожиданно завязал роман на шоу "Предатели"

На съемочной площадке детективного реалити-шоу "Предатели" разгорелись настоящие романтические страсти. Известный украинский блоггер-миллионник Дима Варварук откровенно признался в чувствах к другой участнице проекта – Александре Власенко.

Сейчас активно выходит второй сезон популярного шоу "Предатели", ведущим которого стал актер Алексей Гнатковский. И пока участники ломают голову над тем, кто же из них ведет двойную игру, на съемочной площадке разгорелись настоящие романтические страсти.

Известный украинский инфлюенсер и соучредитель юмористического проекта "Сильрада" Дима Варварук, за которым следят более 1,2 миллиона подписчиков, не смог скрыть своих эмоций. Во время игры стало заметно, что он уделяет максимум внимания другой участнице реалити-шоу – Александре Власенко. Впоследствии эта симпатия вышла далеко за пределы камер игрового шоу.

На своей странице в инстаграме Дима сделал откровенное заявление, ошеломив своих поклонников.

Ребята, знайте: я влюблен в @oleksandra_vlasenko_. Почему – не спрашивайте, смотрите "Предатели",

– написал Варварук.

Александра Власенко / фото из инстаграма

Что именно происходит между участниками сейчас и перерастет ли это в серьезные отношения – остается загадкой. Создатели проекта интригуют тем, что личные чувства значительно мешают участникам принимать рациональные решения.

Ведь подозревать или выступать против людей, к которым у тебя возникла симпатия и привязанность, оказывается очень сложно. Поэтому теперь зрителям придется внимательно следить не только за поиском "предателей", но и за развитием этой неожиданной любовной истории.