Отказ от должностей и коррупция: Дмитрий Гордон признался, почему поссорился с Зеленским

Украинский журналист Дмитрий Гордон откровенно рассказал о том, что стало истинной причиной его конфликта с Владимиром Зеленским. По словам интервьюера, их теплые дружеские отношения начали портиться через два года после президентских выборов.

Гордон в интервью Маричке Довбенко напомнил, что в 2019 году он горячо поддерживал кандидатуру Зеленского и искренне радовался его победе. Долгое время они поддерживали прекрасные дружеские отношения. Более того, президент даже предлагал журналисту высокие государственные должности – сначала пост главы Министерства культуры, а впоследствии и должность руководителя Киевской областной администрации. Однако Гордон ответил отказом.

Впрочем, как отмечает журналист, причиной их разлада стали вовсе не кадровые предложения. Чувство разочарования возникло из-за невыполненных предвыборных обещаний, сомнительных назначений и закона о деолигархизации. По мнению Гордона, этот закон был направлен не на борьбу с олигархами, а против их каналов, что впоследствии привело к полному контролю Офиса Президента над СМИ.

Во-первых, это большая коррупция в Украине. Я об этом говорил ему открыто, прямо в глаза и неоднократно. Я говорил, что в его окружении много придурков, и называл фамилии. И в-третьих, мне не нравился закон о деолигархизации,

– резко высказался интервьюер.

Владимир Зеленский и Дмитрий Гордон / фото из инстаграма

Он добавил, что обо всех этих проблемах и своем недовольстве всегда прямо и открыто говорил президенту в глаза, что в конечном итоге и привело к окончательному разрыву их отношений.

