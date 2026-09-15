Не Тина Кароль, не Джамала: кто стал музыкальным продюсером национального отбора на Евровидение-2027

Украина примет участие в Евровидении-2027, которое в следующем году пройдет в Болгарии. Команда Национального отбора уже начала раскрывать первые подробности конкурса и готовится к новому сезону.

В частности, стало известно имя музыкального продюсера Нацотбора-2027. Эту роль вновь возьмет на себя музыкант и композитор Дмитрий Шуров, известный как Pianoбой, как сообщает "Суспильне Мовлення".

Шуров уже имеет опыт работы с Нацотбором. Он был музыкальным продюсером конкурса в 2023 и 2024 годах. В этот период Украину на Евровидении представляли группа TVORCHI с песней Heart Of Steel и дуэт alyona alyona и Jerry Heil с композицией Teresa & Maria. После этого музыкальными продюсерами Национального отбора были другие украинские артистки: в 2025 году эту роль исполняла Тина Кароль, а в 2026 году – Джамала. Теперь к работе над конкурсом снова присоединится Шуров.

В то же время в этом году изменится и сам формат Национального отбора. Организаторы планируют провести конкурс с учетом ситуации с безопасностью в Украине и возможных сложностей зимнего периода.

Подать заявку на участие можно с 15 сентября по 2 ноября 2026 года включительно. Имя представителя Украины на Евровидении-2027 станет известно в феврале следующего года.

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