Дмитрий Волканов, которому приписывали роман с Данилко, впервые показался с возлюбленной

Недавно украинский певец Дмитрий Волканов признался, что уже три года находится в отношениях. Теперь он решил показала свою возлюбленную поклонникам.

Артист опубликовал их совместное фото. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Волканова.

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На фотографии пара вместе отдыхает в постели – певец нежно обнимает свою избранницу, пока она делает селфи.



Дмитрий Волканов с девушкой / Скриншот из инстаграм-сторис

Так, выяснилось, что избранницей Волканова стала девушка по имени Наталья, которая работает мастером маникюра и педикюра. Интересно, что если сам исполнитель до этого времени держал свои отношения в тайне, то его девушка оказалась более открытой – на ее странице в социальных сетях совместные фотографии с артистом появляются еще с 2023 года.

Ранее вокруг личной жизни Дмитрия ходили разнообразные слухи, в частности о возможном романе с Андреем Данилко. Недавно Волканов отреагировал на слухи о романе с Данилко.