Американский певец Джейсон Деруло продемонстрировал свою позицию относительно войны, которую Россия начала против Украины. Дело в том, что на днях он выступил в Москве и Санкт-Петербурге.

Концерт Деруло в Москве состоялся 26 сентября. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на российское пропагандистское издание The Voice Mag.

Не пропустите Les Twins, которые танцевали с Бейонсе, выступили в России и признались в "любви к русским"

Джейсон Деруло выступил в спортивном комплексе "ЦСКА Арена". Шоу началось с песни российской певицы Татьяны Куртуковой "Матушка-земля", которая прозвучала в обработке американского артиста.

Со сцены Деруло заявил, что хочет включить Москву в свой мировой тур The Last Dance World Tour. Он стартует 29 января 2026 года в городе Глазго (Шотландия), а завершится 8 марта в Париже (Франция).

Приехав так далеко от дома, я все равно чувствую себя как дома. Я так доволен. Я чувствую себя таким счастливым, что я нахожусь здесь, со всеми вами, сегодня вечером,

– сказал Джейсон.

Певец добавил, что обязательно должен вернуться в столицу России.

Джейсон Деруло выступил в Москве / видео UNITED24 Media

Как пишет российское пропагандистское издание Spletnik, 28 сентября Джейсон Деруло сыграл концерт в Санкт-Петербурге на "СКА Арене". Артист повторил номер российского певца Егора Крида под трек "Мало" – речь идет о номере россиянина с концерта на стадионе "Лужники", который состоялся 30 августа 2025 года.

Джейсон Деруло повторил номер Егора Крида / видео из российских медиа

Крид, который замалчивает войну России против Украины, заявил, что они с Деруло знакомы много лет, однако давно не общались.

Своим циничным поступком Деруло шокировал украинских поклонников. Певец выступил в России, тем самым поддержав российскую экономику, в то время, когда весь цивилизованный мир осуждает действия агрессора.

А Россия пока усиливает атаки на Украину и продолжает убивать украинцев.

Кто такой Джейсон Деруло?