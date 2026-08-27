Договорились попробовать один раз: жена Остапчука беременна во второй раз и жалуется на токсикоз

Супруга известного украинского телеведущего Владимира Остапчука, 26-летняя Екатерина, в очередной раз порадовала поклонников радостной новостью. Супруги, которые в настоящее время проживают в Канаде, ожидают появления второго общего ребенка.

Блогерша призналась, что решение о скором пополнении в семье далось ей нелегко. Поэтому пара заключила своеобразное соглашение: они будут пытаться забеременеть только в течение одного месяца. Этим красавица в своем инстаграмме. Если бы эта попытка оказалась неудачной, идею с малышом отложили бы как минимум на год.

На самом деле мне было трудно сознательно решиться на второго ребенка прямо сейчас, поэтому мы с Вовой договорились, что попробуем только один раз (один месяц), и если получится с первой попытки, значит, так и должно быть, и это судьба, а если не получится, то мы отложим эту идею на год,

– рассказала Екатерина.

Екатерина Остапчук с сыном / фото из инстаграма

Сейчас звездная мама находится на 15-й акушерской неделе. По ее словам, все получилось с первого раза, как и с их первенцем Тимофеем, который появился на свет в декабре 2024 года. Впрочем, на этот раз беременность протекает для нее гораздо сложнее из-за сильного недомогания.

Как видите, получилось (не знаю, почему я сомневалась, что так и будет, если с Тимом тоже получилось с первого раза) Но на этот раз я еще до задержки поняла, что беременна) Кстати, токсикоз у меня до сих пор, но я почему-то забыла, как это было весело во время первой беременности. Если бы помнила, возможно, не была бы такой смелой, чтобы забеременеть так быстро снова. Но в целом на этот раз все совсем не так, как было в первый раз,

– призналась жена шоумена.

Тест на беременность / фото из инстаграма

Пока маленький Тим привыкает к детскому саду, родители уже активно готовятся к появлению нового члена семьи. Екатерина также заинтриговала подписчиков, отметив, что они с Владимиром уже знают пол малыша и даже сняли видео с гендер-пати. Стоит напомнить, что для телеведущего это будет уже четвертый ребенок, ведь он также воспитывает дочь Эмилию и сына Эвана от первого брака.

Кстати, Екатерина Остапчук едко ответила подписчикам, которые поинтересовались, разрешает ли ей муж украшать тело татуировками.