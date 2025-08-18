Анна Алхим в очередной раз возмутила украинцев, заявив, что "от Украины осталось только название". Отреагировала и Елена Мандзюк, с которой ранее у блогера был конфликт.

Мандзюк возмутилась, что Служба безопасности не принимает никаких мер в отношении Алхим, хотя были направлены соответствующие жалобы. Об этом она написала в социальной сети Threads, передает Show 24.

К теме От Украины осталось только название, – Анна Алхим оскандалилась заявлением

Почему у нее не забрать хотя бы украинский паспорт? Почему не открыть дело и не провести расследование? Почему дать убежать человеку, который все эти годы сеял российский след и русифицировал огромное количество людей? Позор!,

– отметила Елена Мандзюк.

Реакция Елены Мандзюк на слова Анны Алхим / Скриншот с Threads

Реакция сети

Мнения украинцев разделились. В комментариях одни поддерживают Мандзюк, а другие ее критикуют:

"Посмотри на комментарии. Тебя все ненавидят. Ты закопала себя по голову в дерьмо. Просто психически больная. Хайпуешь на медийности Алхим".

"Почему же вы прогибались под нее во время разговора в Рамины? Елена, вы крутая женщина, но вы удачно громко возмущаетесь только в сообщениях, а в жизни не способны дать отпор".

"Игнор Алхим – это настоящий позор СБУ. В такие моменты складывается впечатление, что СБУ – это какая-то подпольная ФСБ".

"Довб*йобы не верили, что она пророссийское существо, а она уже даже не пытается шифроваться. Есть мнение, что не трогали, потому что с кем-то из высоких и спала".

"Если она такая плохая зрад**обка и наконец навсегда уехала из Украины, то чего вам до сих пор в задницу колет? Не зависть ли это на самом деле?

Комментарии под сообщением Елены Мандзюк / Скриншоты с Threads

Анна Алхим переехала жить в Дубай

Напомним, недавно Анна Алхим переехала жить в Дубай. Блогер приняла такое решение из соображений безопасности после того, из-за российского обстрела Киева пострадал жилой комплекс, куда ее сын ходит в школу. Женщина заявила, что вернется домой, когда прекратятся обстрелы.

Сегодня блогер обратилась к людям, которые ее критикуют из-за выезда из Украины.

"Конечно, мне бы хотелось жить в Украине, потому что я люблю Украину, я люблю Киев и считаю, что это лучший город на Земле. Но если мне сейчас спокойно жить в Дубае, в Монако, на другой планете, и я буду спокойна за себя, за своего ребенка, у меня будет хорошее настроение, я буду в ресурсе, то я буду делать все возможное и невозможное, чтобы мне было хорошо", – сказала она.