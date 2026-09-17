Громкий бойкот "Евровидения-2027": Ирландия официально отказалась от участия из-за войны в Газе

Международный песенный конкурс "Евровидение-2027" вновь оказался в центре политического скандала. Ирландия официально заявила, что не будет участвовать в шоу и даже не будет его транслировать из-за событий в Газе.

Соответствующее заявление 17 сентября сделала ирландская общественная телерадиокомпания RTÉ. Представители телеканала объяснили свое решение глубокой обеспокоенностью гуманитарным кризисом. Кроме того, они возмущены тем, что независимые международные журналисты не имеют доступа к территории конфликта.

RTÉ считает, что участие Ирландии не может быть оправдано, учитывая ужасающие и непрекращающиеся гибель людей в Газе, а также гуманитарный кризис, который по-прежнему ставит под угрозу жизнь большого количества гражданских лиц,

– говорится в официальном сообщении.

Это уже второй год подряд, когда страна игнорирует масштабный музыкальный фестиваль. В 2026 году Ирландия также бойкотировала конкурс в знак протеста против участия Израиля. Тогда их позицию поддержали Исландия, Нидерланды, Словения и Испания. Присоединятся ли эти государства к бойкоту в следующем году – пока остается загадкой.

Bambie Thug из Ирландии / Getty Images

Напомним, что 71-й песенный конкурс впервые пройдет в болгарском городе Бургас на новой "Арене Бургас". Полуфиналы запланированы на 11 и 13 мая, а гранд-финал состоится 15 мая. Организаторы уже изменили правила: отныне страны, участвующие в вооруженных конфликтах, не имеют права принимать шоу у себя.

Украина уже официально подтвердила свое участие в "Евровидении-2027". В прошлом году наша певица Leléka с треком "Ridnym" заняла девятое место, а победу одержала болгарская исполнительница Dara с хитом "Bangaranga".



